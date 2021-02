PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'No alla SuperLega, riforma qualitativa della A'

"Il derby dei derby". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Milan-Inter. Il massimo che c'è: i nerazzurri e i rossoneri si giocano la testa. Domenica si sfidano i due giganti e la meglio gioventù. Da Barella a Donnarumma, a San Siro sfilano i gioielli d'Italia. Lukaku interrogato per la rissa, Ibrahimovic deve sbollire la rabbia. Champions League - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina questa mattina anche per il torneo più prestigioso d'Europa con il titolo seguente: "Rivediamo le stelle". Domani la Juventus nella tana del Porto. Ronaldo torna a casa: bianconeri con lo specialista. E oggi tocca a Messi. Andata ottavi: c'è Barcellona-PSG, l'argentino contro la sua tentazione. Covid: Lipsia-Liverpool a Budapest.

Gabriele Gravina - Spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina anche al presidente della Figc con un'intervista: "No alla Superlega. Mancini resterà fino al Mondiale". Il numero uno della Federazione si ricandida: "La riforma della Serie A deve essere qualitativa e non quantitativa".

Serie A - Il giornale in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio al nostro campionato con il titolo seguente: "Un'autorete più Barak. Verona, 1.000 gol in A. Il Parma resta al buio". Rimonta della squadra di Juric che passa su quella di D'Aversa con il punteggio di 2-1.