PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Non ci sono Leao e Osimhen? Pioli e Spalletti rilanciano De Ketelaere e Zielinski"

“Un esame al Max”. Juve in piena crisi, Allegri è più solo. Il club vuole la svolta. Questa l’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus, in un periodo difficile a maggior ragione dopo il ko col Benfica in Champions League.

CLAMOROSO AL MEAZZA – “Lo stadio di San Siro verrà tutto demolito”. Il nuovo nel 2027

ROMA – “Vai con Dybala!”. Entra e sblocca la Roma. Primo gol per Belotti

LAZIO - “Disastro Lazio. Sarri sbotta: -Se il problema sono io...-”

INTER - “Inzaghi si affida alla formula-concorrenza"

MILAN - “Milan-Napoli –2”. Non ci sono Leao e Osimhen? Pioli e Spalletti rilanciano De Ketelaere e Zielinski