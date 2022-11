"Milan, Juve e Inter avvisano il Napoli".

"Non è finitA", questa l'apertura di oggi in prima pagina della Gazzetta dello Sport. "Milan, Juve e Inter avvisano il Napoli". In taglio basso spazio al pari tra Roma e Torino all'Olimpico: "Il Toro spaventa una piccola Roma salvata da Dybala".