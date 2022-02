PRIMA PAGINA Gazzetta: "Notte stellata"

"Notte stellata". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna prima di Inter-Liverpool. Gli inglesi sono favoriti, però i nerazzurri hanno l'occasione per diventare grandi. Inzaghi prepara la coppia Dzeko-Lautaro contro i top player di Klopp: "Ho fiducia". E Wesley Sneijder carica i campioni d'Italia: "Questa squadra ricorda la mia. Bravo Inzaghi, puoi fare la storia".

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Veretout, idea Diavolo". I dirigenti del club primo in classifica pensano al centrocampista francese in uscita dalla Roma per rafforzare il reparto che vedrà quasi sicuramente la partenza di Kessie in estate a parametro zero.

Lorenzo Pellegrini - C'è spazio anche per un'intervista al capitano della Roma nel taglio basso della prima pagina, con il quotidiano che utilizza questo titolo: "Mou speciale. Basta proteste con gli arbitri". Il centrocampista dedica parole al miele al suo allenatore e detta la linea per i futuri comportamenti in campo della squadra con i direttori di gara.

Juventus-Torino - Anche la sfida tra bianconeri e granata trova spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Un derby da avanti tutta con il tridente di Vlahovic e la voglia matta di Belotti". Da una parte il serbo, nuovo acquisto della Vecchia Signora e già trascinatore, dall'altra il ritorno del Gallo, che sta rientrando dopo il lungo stop per infortunio.

PSG-Real Madrid - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla sfida di ieri sera al Parco dei Principi con questo titolo: "Che fenomeno Mbappé. A Parigi se lo godono, i Blancos (per ora) guardano. E Messi? Rigore parato". La squadra di Pochettino domina, ma sbaglia un rigore con il Pallone d'Oro e non riesce a concretizzare la supremazia fino all'assolo del francese al 94'. 5-0 del City in casa dello Sporting Lisbona.