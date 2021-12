PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Osimhen al bivio, lui sogna l'Africa e il Napoli si arrabbia"

“Juve, c’è l’offerta” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Pressing su Scamacca - si legge - I bianconeri puntano tutto sull’attaccante del Sassuolo con una proposta che parte da 30-35 milioni. Per Gianluca un pluriennale da 1,5 milioni. Dybala: rimandato l’accordo, cambiano le condizioni per il prolungamento.

Milan - “Sprint”: Pioli dà il telelavoro, ripartenza lanciata. E si accelera per Adli. Il club rossonero scalda i motori.

Inter - “Rinnovi”: Brozovic, Perisic, Skriniar, De Vrij, gioiello da blindare.

Napoli - “Osimhen al bivio”: venerdì controllo. Lui sogna l’Africa, il Napoli si arrabbia.