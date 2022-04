PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Papera di Radu, l'Inter manda lo scudetto al diavolo"

“L’Inter manda lo scudetto al Diavolo” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Clamoroso, papera di Radu

“L’Inter manda lo scudetto al Diavolo” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Clamoroso, papera di Radu e nerazzurri ko - si legge - Perisic segna al 3’ ma il Bologna di Miha non molla, ribalta la partita e la lotta per il titolo. Inzaghi resta a -2: “Ci credo sempre”.

Milan - “I rossoneri padroni”: a 4 gare dalla fine. Pioli, sogno vicino. Ora può permettersi anche un pareggio.

Serie A - “Dea e Toro, viva il gol!”: show a Bergamo: 4-4 (con 4 rigori). Crollo Fiorentina, l’Udinese fa poker. Sorprese ed emozioni anche negli altri due recuperi.

Roma - “All’inglese”: a casa del Leicester, Mou: “Voglio la coppa”. Conference, semifinale di andata (ore 21).