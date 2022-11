PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Paradiso Milan". Ed in basso: "Purgatorio Juve"

"Paradiso Milan" è il titolo con cui apre stamane La Gazzetta dello Sport. I rossoneri volano agli ottavi di Champions League

"Paradiso Milan" è il titolo con cui apre stamane La Gazzetta dello Sport. I rossoneri volano agli ottavi di Champions League dopo 9 anni dall'ultima volta. Una notte d'altri tempi ed un quattro a zero al Salisburgo che non lascia spazio a repliche. Maldini: "Noi saremo la mina vagante". Tre italiane dunque agli ottavi, con il Milan che raggiunge Inter e Napoli.

"Purgatorio Juve" - Troppo forte il Paris Saint Germain per questa Juventus, sconfitta due a uno dai francesi. Bianconeri che retrocedono in Europa League ma che ritrovano Federico Chiesa dopo quasi un anno di assenza dai campi per l'infortunio al ginocchio.

"Lukaku, un'ansia Mondiale" - L'attaccante dell'Inter è già in Belgio per le visite dopo l'ultimo infortunio. Il Qatar è in bilico e l'Inter lo rivuole al top della forma.