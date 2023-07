PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pasticcio Lukaku! I 100.000 di Napoli..."

"Effetto scudetto in ritiro. Un fiume di tifosi mai visto".

"I 100.000 di Napoli", titola così in prima pagina la Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi. "Effetto scudetto in ritiro. Un fiume di tifosi mai visto". In apertura il caso Lukaku: "Lukaku che pasticcio" perché manca il suo sì all'Inter. Ancora spazio al mercato di spalla: "E' un'Arabia inaudita. Anche Immobile è tentato".