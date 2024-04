PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pioli spacca Milan. Il tecnico è in discussione", e piace al Napoli

"Pioli spacca Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi.

"Pioli spacca Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Perché il tecnico è in discussione e che cosa lo può salvare. Domani c'è il ritorno di Europa League con la Roma: tifosi divisi. Il club milanista in attesa. Interviene Sacchi: "La conferma? Se ha fatto lui il mercato ha delle colpe".

Serie A - "Scudetto nel derby": Zhang telefona all'Inter in vista della sfida di lunedì prossimo che può regalare il 20esimo Scudetto alla formazione nerazzurra.