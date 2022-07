PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pogba stop. Infortunio per il francese"

"Pogba stop" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport sull'infortunio rimediato dal francese

"Pogba stop" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport sull'infortunio rimediato dal francese. Sarà operato al menisco, si legge, e resterà per due mesi fuori. L'intervento avverrà negli Stati Uniti e il centrocampista salterà sicuramente l'inizio di campionato e anche le prime partite di Champions.

Mercato Milan - Spazio agli obiettivi rossoneri nel taglio laterale: è stato bloccato Ziyech, e intanto si continua ad aspettare De Ketelaere.

Futuro Inter nel segno di Suning - Spazio al futuro societario dell'Inter nel taglio alto della prima pagina: Zhang non lascia e probabilmente raddoppia, si legge. Il presidente ha ribadito di non voler vendere. C'è il piano per contenere i costi.