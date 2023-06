PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Quello che Spalletti non dice, l'anno prossimo un nuovo club"

"Sogno d'oro", si legge stamane in apertura su La Gazzetta dello Sport.

"Sogno d'oro", si legge stamane in apertura su La Gazzetta dello Sport. Undicesima vittoria in dodici gare: l'Inter è pronta per il City. Inzaghi è terzo e punta la Champions: "Ce la giocheremo". Ma Guardiola trionfa ancora e vuole il Triplete.

Ibrahimovic - "Ibra, ciao Milan: Monza eccomi", titola invece in taglio centrale il quotidiano. Domenica d'addio per il fuoriclasse svedese, che questa sera si congederà dal suo pubblico. Nel suo futuro può esserci il Monza di Palladino.

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri di spalla: "I primi nomi alla Giuntoli", si legge. In attacco di cambia: Hojlund e Wahi nomi caldi per il reparto offensivo della Signora.

In taglio basso Giancarlo Dotto: "Quello che Spalletti non dice, l'anno prossimo un nuovo club"