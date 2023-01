PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Rabbia Juve"

"Rabbia Juve" è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport.

"Rabbia Juve" è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. La squadra bianconera ha una reazione d'orgoglio ai 15 punti di penalizzazione presi per il caso plusvalenze, pareggiando per 3-3 con l'Atalanta pur essendo andata due volte in svantaggio. L'ad Scanavino: "Giustizia sommaria, noi pronti a tutto".

Inter - "Capitano in fuga". Skriniar a San Siro per l'ultima notte? Il PSG lo vuole subito.