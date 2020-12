PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ronaldo ribalta Messi"

"Ronaldo ribalta Messi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sulla Juventus. Bianconeri da sogno in Champions League a Barcellona: 3-0 e 1° posto. Due volte Cristiano su rigore, magia di McKennie e Buffon ferma Leo: storica impresa al Camp Nou. Pirlo: "E' solo l'inizio, ora così anche in campionato".

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i nerazzurri con questo titolo: "Doppio thriller". Che notte: Shakhtar Donetsk a San Siro e Real Madrid-Borussia Moenchengladbach. Il tecnico: "Biscotto? Robe da bar". Conte, servono due vittorie in 90' e c'è una chance per Eriksen.

Lazio - "Agli ottavi con Correa, Immobile e brivido finale". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina ai biancocelesti che pareggiano 2-2 all'Olimpico contro il Bruges dopo essere andati avanti 2-1 e potuto usufruire della superiorità numerica a partire dal primo tempo della sfida.

Champions League - Spazio ad un clamoroso episodio verificatosi nella notte europea nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Arbitro razzista". Gara sospesa tra PSG e Basaksehir sullo 0-0, ma i francesi passano lo stesso, fuori lo United sconfitto 3-2 dal Lipsia. A Parigi quarto uomo accusato per una frase offensiva. Le due squadre se ne vanno, la partita si rigioca oggi.

Atalanta - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bergamaschi nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Vietato perdere. Gasp-Papu pace armata". La Dea in casa dell'Ajax con due risultati utili su tre. Intanto Gomez è di nuovo convocato insieme ad Ilicic, ma ci sono segnali di rottura.