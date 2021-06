PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sarri carica la Lazio. Juve resta in Champions"

"Tra Nazionale e Inter: parola di Conte" è il titolo d'apertura odierno de La Gazzetta dello Sport. L'ex ct e tecnico nerazzurro lancia l'Italia verso l'Europeo e spiega l'addio, scelte e progetti: "Mancini? Ha costruito un grande gruppo, possiamo crederci. Idee diverse tra me e Zhang? Il mio progetto non è mai cambiato. I tifosi? Sanno cosa ho dato, non stresso l'ambiente: lo aiuto a vincere".

Via col nuovo Ba-Lo - "Barella-Locatelli, giovani al comando": domani l'esordio all'Olimpico, la coppia di centrocampisti potrebbe rivelarsi decisiva.

Mancio gioca in casa - "Scopriamo come è diventato romano": un legame sempre più forte.

Attenti alla Turchia - "Calhanoglu alla regia, Yilmaz in contropiede": attenti ai nostri avversari.

Juve sì per la prossima Champions - "La Uefa ha sospeso il procedimento su bianconeri, Real e Barcellona": caso Superlega, non ci sarà il bando dei club resistenti dalla competizione del 2021-22.

Avanti coi prestiti - "Il Milan può tenere Brahim Diaz e Dalot": si insiste anche su Ziyeche Firpo.

Il derby è già iniziato - "Sarri carica la Lazio, Mou disegna la Roma": Fonseca allenerà il Tottenham.