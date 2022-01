PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sensi di coppa. Inter ai quarti"

"Sensi di coppa". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Inter ai quarti, l'Empoli cede 3-2 ai supplementari. Il centrocampista entra, segna il gol decisivo e regala la qualificazione ai nerazzurri, ma lo attende la Sampdoria. Inzaghi: "Se vuole restare io me lo tengo". Correa esce in lacrime, Marotta su Scamacca e Frattesi: "Ci piacciono giovani e italiani...". Intanto anche il Sassuolo, dopo aver battuto 1-0 il Cagliari, va avanti. Ora tocca a Mourinho contro il Lecce.

Serie A - C'è spazio nel taglio alto per il big match del prossimo turno di campionato con il titolo seguente: "50 buoni motivi per un Milan-Juve". Ibra e Dybala, Theo contro Cuadrado, i dribbling di Leao e la grinta di Chiellini. E molto altro ancora, a cominciare dalla tentazione di Pioli di schierare dall'inizio Ibrahimovic e Giroud. La Joya contro la Signora: il "tribunale" dei VIP bianconeri all'interno del giornale.

Juventus - Spazio anche al mercato della Vecchia Signora nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Arthur-Arsenal, Ramsey-Palace. I bianconeri dicono yes!". Londra chiama i due centrocampisti di Massimiliano Allegri ed il club è disposto a farli partire, ma probabilmente verranno ingaggiati altri calciatori per sostituirli.