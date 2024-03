PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Signora no. Troppi sbagli, cade anche a Napoli"

"Terza sconfitta nelle ultime 5 partite. Vlahovic spreca, Chiesa non basta. Kvara e Raspadori gol per sognare".

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta della Juventus al Maradona contro il Napoli: "Signora no. Troppi sbagli, la Juve cade anche a Napoli. Terza sconfitta nelle ultime 5 partite. Vlahovic spreca, Chiesa non basta. Kvara e Raspadori gol per sognare". Di spalla il focus sui tanti errori arbitrali in stagione: "Fischietti e fiaschi". In taglio basso spazio al posticipo tra Inter e Genoa: "Missione +15". Di seguito la prima pagina completa