PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti è al dentro o fuori, Leicester 7 con il Covid".

“Milan, servono regali” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Ibra non basta - si legge - ora rinforzi per volare. Dieci esperti concordano: “Per lo scudetto vanno presi un altro bomber e un difensore”. Obiettivo, la punta brasiliana Luiz Henrique. Sul Napoli: "Spalletti è al dentro o fuori, Leicester 7 con il Covid".