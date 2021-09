PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti sfida il tabù inglese"

"Così fa male". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Partenza amara per Inzaghi e Pioli in Champions: l'Inter spreca, Courtois para tutto e nel finale subisce la beffa del Real Madrid. Il Milan soffre, ma ribalta il Liverpool prima che Salah, nella ripresa, scateni la rimonta dei Reds. Nelle altre gare vittoria a sorpresa dello Sheriff contro lo Shakhtar di De Zerbi, mentre il PSG stecca a Bruges.

Juventus - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano per la Vecchia Signora con il titolo seguente: "Max rifà i bianconeri". Le mosse dell'allenatore rivoluzionano l'assetto tattico: Chiesa sarà avanzato, Cuadrado diventerà un'ala tuttofare e il modulo adottato sarà un 4-4-2 che risulterà essere più solido.

Europa League - Nella giornata di oggi scenderanno in campo sia Lazio che Napoli e di conseguenza il giornale dedica loro uno spazio nel taglio basso della sua prima pagina con questo titolo: "Sarri e lo stop: 'Causa pronta, Ibra il violento'. Spalletti sfida il tabù inglese". I biancocelesti all'esame Galatasaray dopo le polemiche di San Siro, gli azzurri impegnati contro il Leicester.