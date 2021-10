PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti si blinda. Napoli muro d'Europa"

Milan, affari scudetto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Allungo in vetta e 100 milioni di euro per il futuro: è l'ora del Diavolo. I rinnovi di contratto da Theo Hernandez a Leao. E a gennaio Faivre. Il Torino stasera tenta lo scherzetto: Juric a San Siro punta sulla qualità di Brekalo e Praet. Aria di staffette in attacco: Giroud-Ibrahimovic, Sanabria-Belotti.

Inter e Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i nerazzurri e i bianconeri con il titolo seguente: "Da rincorsa". Inzaghi corre ai ripari e lancia Correa, mentre Allegri da il via al mix Dybala-Chiesa per cercare di rimontare. Il 5 gennaio in programma a San Siro la sfida valida per la Supercoppa Italiana.

Arbitri - Nel taglio laterale della prima pagina c'è spazio anche per i direttori di gara con le parole del designatore Rocchi sul VAR: "Noi pronti a cambiarla". L'ex fischietto prosegue: "Commetteremo degli errori, ma è importante capire che in questo momento ci siano arbitri forti, nuovi che sappiano utilizzare il VAR. E' un meccanismo che va oliato e avrà una evoluzione negli anni. Voglio che tornino arbitri che arbitrano in campo. E’ l’arbitro in campo che decide".

Napoli - Anche i partenopei trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "E Spalletti si blinda". Luciano rapper con i cantoni e la sua squadra è il muro d'Europa. Appena tre i gol presi e pochi anche i tiri subiti: la difesa è la prima tra le big. Miglioramento netto e sostanziale rispetto ai numeri dello scorso anno per merito dell'allenatore toscano.