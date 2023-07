PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti voglia matta: a gennaio può tornare in panchina"

"Spalletti voglia matta". Sempre in prima pagina, la rosea parla di Luciano Spalletti e del suo futuro

"Thuram, io faccio il Lukaku". Titola così in prima pagina il quotidiano La Gazzetta dello Sport, parlando dell'Inter e di Marcus Thuram. Il figlio di Lilian è pronto a raccogliere il testimone di Romelu Lukaku, che non proseguirà la propria avventura in nerazzurro e che andrà a fare coppia con capitan Lautaro Martinez.

"Spalletti voglia matta". Sempre in prima pagina, la rosea parla di Luciano Spalletti e del suo futuro. L'ex allenatore del Napoli ha dichiarato di non aver ricevuto delle offerte per allenare. Il tecnico non vuol sentir parlare di anno sabbatico ma non esclude il ritorno in panchina.