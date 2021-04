PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sprint Champions. Aggancio Napoli, ora la sfida a Pirlo"

"Inter ci sei". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri. Lukaku sbanca Bologna nell'uovo il tricolore. La squadra di Conte vola a +8 sul Milan. Conte: "Il titolo? Noi più vicini di altri...". E mercoledì può allungare. I rossoneri pareggiano e si arrendono. Pioli: "Per l'Europa serve di più".

Serie A - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio al nostro campionato nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Sprint Champions. Aggancio Napoli, ora la sfida a Pirlo. L'Atalanta è terza". Vittorie fondamentali per la squadra di Gasperini, 3-2 all'Udinese, e quella di Gattuso che ha invece avuto la meglio sul Crotone per 4-3.