PRIMA PAGINA - Gazzetta: "StraNapoli"

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Napoli nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "StraNapoli. Padrone anche in Europa: 2-0 a Francoforte. Osimhen show, tutti avvisati". A centro pagina spazio all'Inter, in campo stasera contro il Porto: "Inter, adesso tu!". In taglio alto Pogba, che potrebbe essere prossimo al rientro: "Pogba, ci siamo quasi. Si scalda per il derby".