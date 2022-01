PRIMA PAGINA - Gazzetta su Insigne: "Firma col Toronto per 60 milioni in 4 anni"

"Mercatone derby". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Blitz dell'Inter per André Onana: preso il portiere del futuro. Visite per il camerunese che fino a giugno resterà all'Ajax. Handanovic può rinnovare, la prossima stagione si divideranno la porta. Milan, Kolo Muani allo sprint: i rossoneri accelerano per avere da subito l'attaccante del Nantes, ma ci sono da superare Eintracht Francoforte e Marsiglia.

Serie A - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per il nostro campionato con il titolo seguente: "Allarme Covid". Ben 87 positivi nel massimo torneo italiano con Juventus-Napoli a rischio. Pure Spalletti è positivo ed isolato, mentre la Salernitana viene bloccata dall'Asl. Boom di contagi nel Verona e nell'Udinese, gare in bilico. Ma la Lega insiste: niente rinvii. Intervengono le Asl? Intanto si va verso l'obbligo vaccinale in campionato da febbraio.

Lorenzo Insigne - Spazio anche per il capitano del Napoli nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Firma col Toronto per 60 milioni in 4 anni con l'opzione per il quinto". L'azzurro ha accettato l'offerta economicamente irrinunciabile da parte del club canadese e dalla prossima stagione giocherà in MLS.

Dusan Vlahovic - "La Fiorentina lo scarica: 'Senza rispetto'". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina con il quale il quotidiano affronta la questione relativa al serbo. Il classe 2000 aveva aperto ad un possibile rinnovo, ma Barone in conferenza stampa ha spiegato come i segnali che arrivano dal suo procuratore sono totalmente opposti: "Non vogliamo illudere i tifosi".

Roma - Spazio nel taglio basso della prima pagina per i giallorossi con il titolo seguente: "Maitland-Niles primo regalo a Mourinho". Il mercato del club dei Friedkin si apre con l'acquisto in prestito secco dell'inglese dall'Arsenal. Lo Special One adesso ha il vice-Karsdorp e un'alternativa valida anche per la mediana.

Genoa - Clamorosa notizia di mercato nel taglio basso della prima pagina del giornale sul Grifone: "Piatek, Sheva chiama: può tornare". Il Pistolero aveva lasciato i rossoblù per il Milan nel gennaio del 2019, ma l'impatto che ebbe nel nostro campionato con il Genoa fu clamoroso. Possibile che le loro strade si incontrino di nuovo.