PRIMA PAGINA - Gazzetta su Ronaldo: "Il re è nudo"

"Il re è nudo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Cristiano Ronaldo. Dentro o fuori per il portoghese, il cui agente, Jorge Mendes, è a Torino per decidere il futuro di CR7. Il Manchester City ha perso Kane, mentre Guardiola riflette sul fuoriclasse. La Juventus vuole subito la verità.

Kylian Mbappé - Subito sotto al titolo principale, il quotidiano dedica uno spazio alla trattativa tra il fuoriclasse francese ed il Real Madrid: "Che lite". Il classe '98 è in fuga Blancos, mentre il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha detto la sua circa questi rumours: "Siete sorretti, resterà qui al PSG".

Inter - I nerazzurri trovano spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale con questo titolo: "Correa va già veloce, a Verona ci sarà: 'Non vedevo l'ora'". Piegate le resistenze di Lotito, il Tucu ha potuto finalmente riabbracciare Inzaghi, che lo ha voluto fortemente nella sua nuova squadra. L'argentino adesso scalpita ed è pronto a debuttare con la sua nuova maglia.