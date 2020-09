PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Suarez, il pasticcio dell'esame"

L'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è dedicata al pasticcio relativo all'esame di italiano sostenuto da Luis Suarez, e la prima pagina della rosea titola: "Suarez, te lo do io l'italiano". La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sull'esame sostenuto dall'attaccante uruguaiano: le domande dell'esame sarebbero state concordate in precedenza e l'italiano di Suarez sarebbe poco più che elementare.

Da Milenkovic a Kanté, gli affari all'ultimo sprint - Il Milan si è spinto ad offrire fino a 20 milioni per il difensore della viola Milenkovic, ma il presidente Commisso continua a rispondere negarivamente. L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, insiste nella trattativa per il centrocampista francese N'golo Kanté, tentando il colpo last minute. Nuova possibilità per Mario Balotelli, che potrebbe finire al Genoa di Preziosi.

Doppietta di Conte - Antonio Conte si affida ai suoi fedelissimi e a nomi dall'usato sicuro, così dopo l'ufficialità di Arturo Vidal, già al servizio del tecnico nerazzurro, ecco che il nuovo rinforzo dell'Inter porta il nome di Matteo Darmian: il terzino è ancora a Parma, in attesa di un'uscita in nerazzurro, che potrebbe rispondere al nome di Antonio Candreva, sul quale è forte la Sampdoria. Attenzione al pressing del Tottenham per MIlan Skriniar.