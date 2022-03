PRIMA PAGINA - Gazzetta sul Milan: "Maldini, firma scudetto"

“Maldini, firma scudetto” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

“Maldini, firma scudetto” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La bandiera rinnova - si legge - Il premio per la super stagione: pronto un nuovo contratto per l’eterno Diavolo che ha ricostruito un gruppo vincente.

Inter - “Inzaghi, datti tre mosse”: il tecnico alle prese con un’Inter in frenata: un nuovo modulo, Calhanoglu più avanzato, Gosens a sinistra e Perisic a destra possibili chiavi per ripartire.

Juventus - “Scommessa Juve sulla Champions”: Chiellini: “Si può”. Domani Villarreal. Ottavi: stasera CR7-Simeone.

Lazio - “Storico Immobile”: sorpassa Piola. La Lazio è quinta e ora il derby.

Arbitri - “Le pagelle degli arbitri”: bene la linea verde. Resistono alcuni big, ma quanti bocciati. Il campionato secondo i voti della Gazzetta.