PRIMA PAGINA - Gazzetta sul Napoli: "Crollo"

"Milan Interrotto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Contro un bel Torino altro 0-0 per il Diavolo: Inzaghi gode. Mal di gol rossonero, Bremer ferma anche Giroud: il vantaggio sull'Inter (con una partita in meno) è di 2 punti. Pioli non si abbatte: "Siamo ancora lì".

Napoli - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per gli azzurri con questo titolo: "Crollo". Il Maradona è stregato e così i partenopei restano terzi, posizione che occupavano prima della gara. Spalletti amaro: "Ora è tutto più difficile". Fiorentina bella e spietata in contropiede.

Roma - Il quotidiano dedica uno spazio ai giallorossi nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Ribaltone e polemiche. Sabatini attacca Mourinho". Solamente nel finale la squadra della Capitale riesce ad avere più fiato, ma una frase di un componente della panchina dello Special One fa infuriare il direttore sportivo della Salernitana.

Lazio - "Triplo Immobile: è re dei gol. Così i biancocelesti affondano il Genoa". Questo il titolo che il giornale propone nel taglio laterale della prima pagina di oggi: Sarri show, Blessin sempre più nei guai. Il Grifone ha provato a contenere la furia del bomber ex Dortmund, ma alla fine ha subito solo una sconfitta che complica e non poco la corsa salvezza dei rossoblù.