PRIMA PAGINA - Gazzetta sul processo plusvalenze: "Pugno duro della Procura"

"Inter, colpo di genio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Inter, colpo di genio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Serve un altro titolare a centrocampo per una squadra ad alta qualità e così i nerazzurro vanno all'assalto di Leandro Paredes.

Milan - C'è spazio per il Diavolo nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "La passione di Ibra". Altro stop per lo svedese, che salterà così il derby di Coppa Italia contro l'Inter. Toni intanto lo avverte: "Se non è al top, meglio chiudere qui". Per il mercato i dirigenti tentano il Sassuolo e Scamacca, mentre piace anche Traoré.

Plusvalenze - Nel taglio alto della prima pagina il quotidiano propone questo titolo: "Il processo, pugno duro della Procura". I pm della FIGC: un anno per Andrea Agnelli, 16 mesi per Fabio Paratici, 11 per Aurelio De Laurentiis. La difesa della Juventus, venerdì la sentenza, mentre l'accusa ha richiesto maxi squalifiche ai dirigenti.

Champions League - "Benzema salva Real e Ancelotti. Bayern shock". Questo il titolo che il quotidiano propone dopo lo show del Bernabeu nella parte centrale della prima pagina. A Madrid il Chelsea va avanti di 3 gol, ma esce ai supplementari con il punteggio di 2-3. Villarreal invece in semifinale: 1-1 a Monaco. E Pagliuca dopo l'Atalanta vuole i Blues.