PRIMA PAGINA - Gazzetta sul rinnovo di Leao: "Profumo d'intesa"

"Profumo d'intesa". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. Vertice per il prolungamento: primo gol dei rossoneri. Maldini e Massara incontrano l'avvocato del portoghese: cresce la fiducia. Il ruolo del papà e dell'agente Mendes.

Juventus - Spazio nel taglio alto della prima pagina anche per i bianconeri con questo titolo: "La Signora si copre". Le mosse per la difesa: subito Pedraza del Villarreal e poi la diga Pavlovic del Salisburgo. Intanto riecco Pogba: corre, gioca e vuole tornare contro il Benfica in Champions League.

Inter - C'è spazio anche nel taglio laterale della prima pagina per il club di Zhang con il titolo seguente: "Nerazzurri in vetrina". Il presidente prepara i conti. Il patron è in cerca di soci: marchio, stadio e futuro valgono 1 miliardo e 200 milioni di euro.

Allenatori - "Maghi d'Italia". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio laterale della prima pagina. Classifica inglese: Guardiola primo tra i tecnici seguito da Ancelotti. Con l'allenatore del Real Madrid e Conte c'è la sorpresa Pioli. In tre nei primi cinque, Klopp è terzo