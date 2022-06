PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'Inter: "Preso Micki, Inter fantasia. Gattuso, Valencia accusa"

"Inter fantasia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al mercato in entrata dei nerazzurri.

TuttoNapoli.net

"Inter fantasia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al mercato in entrata dei nerazzurri. Preso Mkhitaryan, primo colpo dei nerazzurri. Adesso si punta Paulo Dybala: c'è il via libera.

Rivoluzione Italia - Spazio in taglio basso alla partita di Nations League di stasera tra la Nazionale e la Germania. Mancini prepara la rivoluzione azzurra: farà dieci cambi ed è infastidito per il forfait di Zaccagni e Lazzari. Guiderà Sandro Tonali in mezzo al campo.