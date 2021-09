PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'Italia: "Sprechi da record"

Sprechi da record". Questo il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Italia. Gli Azzurri, imbattuti da 36 partite, pareggiano in Svizzera (0-0). Abbiamo il mal di gol: Immobile e Berardi flop, Jorginho sbaglia un rigore. La qualificazione Mondiale non è ipotecata. Mancini: "Occasione persa". Decisiva la sfida in casa contro gli elvetici. E Capello consiglia il ct: "Il finto centravanti non convince. Ecco perché".

Brasile-Argentina - Subito sotto il titolo principale, il quotidiano dedica uno spazio all'attesissima sfida con il titolo seguente: "Blitz anti Covid, partita sospesa". Messi va in campo con quattro compagni in quarantena: intervengono le autorità sanitarie locali e bloccano il match dopo poco più di 5 minuti dal fischio di inizio.

Milan - I rossoneri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "La dirigenza ci ripensa, giù i prezzi". Rivolta da parte dei tifosi sui biglietti per le partite del girone di Champions League: bloccata la vendita. La retromarcia dell'amministratore delegato Gazidis apprezzata dalla Curva.

Serie A - "Kessie, Dybala e gli altri big. Rinnovi... chi può". Questo il titolo che il giornale propone nel taglio basso della prima pagina stamane in edicola. Sono tante le trattative in salita con il centrocampista del Milan e il fantasista della Juventus tra i casi più importanti da risolvere.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Dumfries pronto: la squadra di Inzaghi col turbo". L'olandese, dopo esser stato impiegato in Nazionale da Van Gaal, vuole prendersi la titolarità anche con il club e dimostrare a tutti le sue straordinarie potenzialità.

Claudio Lotito - Il caso tamponi dello scorso anno continua a tormentare il presidente della Lazio, che non ha ancora risolto la vicenda. Il quotidiano gli dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Rischia il posto in FIGC".