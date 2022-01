PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Super derby Scudetto, me lo prendo io"

"Me lo prendo io" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi sulla corsa scudetto. Inzaghi e Pioli sono l'oro di Milano per il gioco, i gol e l'idea di gruppo: ecco perché il campionato è sempre più cosa loro. E il duello continua domani.

Il calcio non si ferma - Spazio alla telefonata di Draghi a Gravina: c'è il rischio che ritornino le porte chiuse. I club di A sono invece d'accordo sul fatto che il campionato debba andare avanti con gli stadi aperti.