PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Super Inter"

"Super Inter" è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, dedicato quindi al netto 3-0 con cui nerazzurri hanno battuto il Milan

"Super Inter" è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, dedicato quindi al netto 3-0 con cui nerazzurri hanno battuto il Milan in finale di Supercoppa Italiana. Dimarco, Dzeko e Lautaro i marcatori. Inzaghi: "Perfetti". Crisi Pioli: "Che delusione".

Juventus - "La nuova signora". Agnelli lascia tutti i Cda di famiglia, resta il rebus Allegri. Parla Scanavino: "Juve all'altezza senza arroganza". Stasera i bianconeri in campo in Coppa Italia: "Chiesa e i giovani per ripartire con il Monza".

Mercato - "Strappo di Zaniolo". Vuole andare via: Roma pronta a cederlo subito. Piace al Dortmund e alla Premier League