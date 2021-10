PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Test Napoli! C'è la Fiorentina, esame italiano per Spalletti"

"Test Napoli. C'è la Fiorentina, esame Italiano per Spalletti". E' questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sul Napoli, impegnato oggi sul complicato campo della Fiorentina, alla ricerca del settimo successo su sette in campionato e del riscatto dopo il k.o. in Europa League con lo Spartak Mosca.

SULL'INTER

"Mago Dzeko". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul successo dell'Inter sul campo del Sassuolo. Bastano 33 secondi all'ex Roma per incidere, quelli trascorsi tra il suo ingresso e la rete del pari. Poi procura anche calcio di rigore.