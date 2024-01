PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Testa al bacio"

"Testa al bacio" scrive oggi La Gazzetta dello Sport in apertura.

"Testa al bacio" scrive oggi La Gazzetta dello Sport in apertura. Vlahovic show a Lecce, sorpasso dei bianconeri all'Inter in vetta alla classifica (i nerazzurri hanno però una partita in meno). Successo per 3-0 della formazione di Allegri al Via del Mare con la doppietta decisiva del serbo e poi la rete del tris firmata da Bremer nel finale.

Supercoppa - "All'Inter serve la super risposta": alle 20 a Riad la finale di Supercoppa tra i nerazzurri e il Napoli. Inzaghi e Mazzarri a caccia del trofeo.