PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Inter, sbarca Vidal"

"Inter, sbarca Vidal". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta dell'imminente arrivo di Arturo Vidal in Italia. L'ex Juventus è atteso stasera a Milano, per svolgere poi domani le visite mediche e apporre la firma su un contratto biennale da 6 milioni. Esulta Antonio Conte, che ritrova in nerazzurro uno dei suoi pupilli.

RIAPERTURA STADI - Quella di ieri è stata una giornata importante per il calcio italiano: il Governo ha dato il via libera alla riapertura parziale degli stadi, per mille tifosi. La Gazzetta dello Sport dedica ovviamente spazio al tema e sotto all'apertura ci si sofferma così: "In mille allo stadio, ma solo in A". La Rosea specifica che nella giornata di domani si valuterà una soluzione per Serie B e Serie C.