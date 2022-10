PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Mou e Spalletti, chi sogna di più"

Stefano Pioli è primo insieme al Napoli. E proprio sugli azzurri il titolo è questo, nel giorno di Roma-Napoli: "Mou e Spalletti, chi sogna di più".

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

"Milan, come Diaz comanda". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo del Milan, trascinato da Brahim Diaz, a San Siro contro il Monza. Doppietta per lo spagnolo, che poi si fa male. Si sblocca anche Origi, poi Leao chiude le danze. E per una notte Stefano Pioli è primo insieme al Napoli. E proprio sugli azzurri il titolo è questo, nel giorno di Roma-Napoli: "Mou e Spalletti, chi sogna di più".