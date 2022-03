PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Tomori: Milan da sogno. Inter su Milenkovic"

"Ecco il mio Milan da sogno". La Gazzetta dello Sport propone nell'edizione odierna un'intervista a Fikayo Tomori in apertura in prima pagina

"Ecco il mio Milan da sogno". La Gazzetta dello Sport propone nell'edizione odierna un'intervista a Fikayo Tomori in apertura in prima pagina. Il difensore rossonero non ha dubbi e rilancia: "Possiamo vincere contro chiunque. Pioli non si stanca mai di stimolarci. Ibrahimovic ci dà una carica pazzesca".

Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i bianconeri con il titolo seguente: "Da rifare". Dybala verso l'addio, in lista ci sono Zaniolo, Pogba, Rudiger e Jorginho. Allegri vuole almeno tre big per aprire un nuovo ciclo. Ma anche lui finisce sotto accusa.

Inter - Spazio nel taglio laterale della prima pagina anche per i nerazzurri con questo titolo: "Milenkovic". Assalto alla Fiorentina per il difensore serbo. Inzaghi lo studierà dal vivo domani nell'anticipo del sabato. Intanto Brozovic resta in bilico ed il suo impiego da titolare è appeso ad un filo.