PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Torna a casa Gigio. Super Muriel rilancia l'Atalanta"

"Torna a casa Gigio". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Donnarumma. Sotto accusa a Parigi, l'Italia lo aspetta. Il classe '99 criticato ferocemente in Francia: la Juventus gli rimette gli occhi addosso. Zoff è sicuro: "Ci porterà lui al Mondiale". Il ct Mancini gli telefona per ricaricarlo.

Serie A - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per Milan e Inter con questo titolo: "Scudetto derby da 10". Domani i rossoneri contro l'Empoli con Pioli che prepara il lungo sprint: 10 finali tutte da vincere. Costacurta lancia il Diavolo: "Leao decisivo, ma la spinta arriva da Giroud". I nerazzurri domenica contro il Torino avranno a disposizione nuovamente Lautaro al top che ora punta al record di gol. Kempes non ha dubbi: "Dopo Liverpool, per lui nulla è impossibile".