PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Traorè, la mossa del Diavolo. Bernardeschi cerca squadra"

TuttoNapoli.net

"Traorè, la mossa del Diavolo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il Milan batte un colpo: il jolly del Sassuolo obiettivo dichiarato, ideale per Pioli e club, ma servono 25 milioni di euro.

Paulo Dybala - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per la Joya con questo titolo: "Inter sbrigati". L'argentino infastidito, vuole subito il sì. E il Milan osserva: l'idea piace... Il problema per il Diavolo poi è la fattibilità dell'operazione a certe cifre.

Leandro Paredes - Spazio nel taglio basso della prima pagina anche per il centrocampista del PSG con il titolo seguente: "Juve prendimi". Il classe 1994 chiama e potrebbe rientrare in un'operazione che porterebbe ad uno scambio: Kean in Francia e lui a Torino.

Mercato - Il quotidiano titola così nel taglio laterale della prima pagina: "Il gioco dei 9". Origi, Lukaku e Vlahovic: ecco come può cambiare la nuova lotta per lo scudetto. Intanto Gnonto ha scelto il tema sulla Musicofilia: da Mancini a Sacks, la maturità del baby azzurro.