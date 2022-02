PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Troppo Barcellona per il Napoli"

"Troppo Barcellona per il Napoli" si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che commenta il ko del Maradona

"Troppo Barcellona per il Napoli" si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che commenta il ko del Maradona: "Il Napoli sconfitto 4-2" si legge.

"Straderby". Questo il titolo di apertura. Oggi la corsa scudetto, martedì la Coppa Italia. Milan, ecco il re di San Siro: Pioli chiede a Giroud i colpi per l'allungo a partire dalle 18.45 contro l'Udinese. Inter, da Bastoni a Brozovic: Inzaghi ritrova i suoi titolarissimi alle 21.00 contro il Genoa al Ferraris.

Michel Platini - Spazio nel taglio basso della prima pagina per Le Roi che concede un'intervista al quotidiano, il quale titola così: "Con Allegri e Vlahovic è la Juve di un tempo". Il francese, grande ex bianconero, promuove dunque l'acquisto del serbo e conferma la propria fiducia nel tecnico bianconero, malgrado i risultati non troppo entusiasmanti di questa stagione.