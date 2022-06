PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Un Milan da 10 con De Ketelaere"

"Un Milan da 10". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Un Milan da 10". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Maldini è avanti a tutti per Charles De Ketelaere, talento belga del Bruges, per il quale i rossoneri sono pronti a sborsare 40 milioni di euro. Il classe 2001 avrà un ruolo da leader.

Inter e Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per nerazzurri e bianconeri con questo titolo: "Chi fa l'affare?". Marotta è vicino ad assicurarsi Paulo Dybala, Cherubini invece Di Maria. Inzaghi trova il piede affilato che mancava, Allegri in cambio avrà più cross per Vlahovic.

Mercato - Spazio nel taglio laterale della prima pagina anche per la Premier League con il titolo seguente: "Gol da 100 milioni. E il Liverpool si prende Nunez". Il talento del Benfica è stato acquistato a peso d'oro dai Reds, che puntano a farlo crescere e diventare un vero e proprio top player.