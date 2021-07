PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Via alle Olimpiadi! L'oro di tutti"

"L'oro di tutti, tra paura e speranza ora si gioca" titola in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Via alle Olimpiadi, oggi la cerimonia inaugurale a Tokyo (alle 13 italiane) con 950 invitati e l'imperatore. Dalla notte le prime medaglie.

Dalla terza pagina ('sommario") richiami anche al calcio

Il green pass apre gli stadi - "In zona bianca pieni al 50%": passaporto vaccinale per accedere negli impianti e accessi raddoppiati. Nei palazzetti si arriverà al 25%. L'assocalciatori spinge per la profilassi. Approvato il decreto.

Il ballo del Milan - "Ecco la freccia Touré": come sono verdi le fasce rossonere. Il nuovo difensore.

La Juve non molla - "Rilancio per il Loca col bonus rivendita": e il Sassuolo riflette. Oltre ai 32 milioni già offerti per Locatelli, proposta la percentuale del 25% su una futura cessione. Mercato bianconero.

La7, viva le donne - "In tv tutto il calcio": Cairo: 'Un settore in grande crescita'. Accordo biennale con la Figc.