PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Vogliamo il Mondiale"

"Vogliamo il Mondiale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Mancini pensa a ritrovare l'Italia per le sfide decisive: "Eviterei Ronaldo". Lanciata l'idea di spostare il turno di campionato del 20 marzo per aiutare gli azzurri. Intanto Casiraghi ricorda il gol spareggio del '97: "Andremo in Qatar, devono temerci".

Lazio-Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per il big match dell'Olimpico con il titolo seguente: "Sarrismo e Maxismo". Sabato il tecnico biancoceleste (in tuta) ritrova i bianconeri in una gara che mette a confronto due tecnici, Sarri e Allegri, con due stili di gioco totalmente differenti tra di loro, ma entrambi redditizi.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "I giorni di Pioli". Domani rientra Gazidis ed il tecnico è pronto a firmare il suo rinnovo di contratto dopo i grandi progressi mostrati con il Diavolo. Sabato a Firenze sarà grande emozione per l'ex allenatore dei viola in nome di Davide Astori.

Inter - "I nerazzurri si muovono". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina al club di Zhang. Blitz pronto per Nandez del Cagliari, mentre Vecino, non contento del minutaggio che Inzaghi gli ha concesso finora, potrebbe essere ceduto: su di lui è forte il Napoli capolista del suo ex allenatore Spalletti.

San Siro - A tenere banco a Milano però c'è anche la questione stadio ed il quotidiano titola così nel taglio laterale della prima pagina: "Polemiche". Il sindaco Giuseppe Sala a Massimo Moratti: "Compralo tu". La risposta dell'ex presidente non si è fatta attendere: "Frase infelice". Il clima non è dei più sereni.