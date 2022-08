PRIMA PAGINA - Il Mattino: "CantaNapoli con Raspadori. In arrivo anche Navas!"

"CantaNapoli con Raspadori", si legge stamane in taglio centrale su Il Mattino.

TuttoNapoli.net

"CantaNapoli con Raspadori", si legge stamane in taglio centrale su Il Mattino. Azzurri scatenati sul mercato: fumata bianca anche per l'ormai ex attaccante del Sassuolo, che completa il tris d'acquisti campano insieme a Ndombele e Simeone. In arrivo anche Keylor Navas: Spalletti può sorridere.