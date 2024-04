PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Conte più lontano, favoriti Italiano e Pioli. In difesa il sogno è Kim"

"Tragedia in Eccellenza, morto calciatore a 26 anni".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al mercato del Napoli: "Conte più lontano, favoriti Italiano e Pioli. In difesa il sogno è Kim". In taglio alto spazio anche alla tragedia che ha scosso il mondo del calcio: "Tragedia in Eccellenza, morto calciatore a 26 anni".