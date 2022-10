"Osimhen piega il Bologna (3-2), Napoli in vetta. Si allunga la serie tra campionato e Champions".

Decima vittoria consecutiva in stagione per il Napoli che vola di nuovo in testa alla classifica di Serie A. Il quotidiano napoletano Il Mattino scrive in prima pagina: "Dieci e lode. Osimhen piega il Bologna (3-2), Napoli in vetta. Si allunga la serie tra campionato e Champions".