PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Effetto Scudetto, Kvara ora punta a 6mln"

"Effetto Scudetto. Kvara ora punta a 6mln", titola in un box in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino

"Effetto Scudetto. Kvara ora punta a 6mln", titola in un box in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino, raccontando che non c'è solo il rinnovo di Osimhen a tenere banco. Nei prossimi mesi il Napoli dovrà affrontare anche il rinnovo del georgiano.