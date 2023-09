"Alle 21 l'esordio del Napoli in casa del Braga".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli, impegnato questa sera in Champions League, in taglio basso in prima pagina: "Garcia, missione Champions: 'Dobbiamo prendere meno gol'. Alle 21 l'esordio del Napoli in casa del Braga".