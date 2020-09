PRIMA PAGINA - Il Roma: "Napoli a pranzo con il Parma, Gattuso riparte da Osimhen"

Il primo match di questa domenica che segna il ritorno del campionato di Serie A sarà quella tra Parma e Napoli al Tardini. Il quotidiano Il Roma si sofferma in taglio alto sul calcio e titola così: "Il Napoli a pranzo con il Parma. Gattuso riparte da Osimhen", si legge in merito alle possibili scelte del tecnico azzurro per quanto riguarda l'attacco.